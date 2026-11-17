Fno Tsrm e Pstrp, una campagna di comunicazione valorizza le 19 professioni sanitarie

ROMA (ITALPRESS) - Rendere visibili le competenze e l'impegno delle 19 professioni sanitarie dell'area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione e il loro prezioso contributo alla salute delle persone: è l'obiettivo della campagna di comunicazione presentata al ministero della Salute, alla presenza del ministro Orazio Schillaci, dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, guidata da Diego Catania. f04/fsc/azn/gtr