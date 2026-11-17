Omaggio ad Anna Magnani al N.I.C.E. Film Festival a New York

NEW YORK (ITALPRESS) - Successo al Cantor Film Center della New York University per la proiezione di ANNA, il film con cui Monica Guerritore debutta alla regia cinematografica, presentato nell’ambito della 36a edizione del N.I.C.E. (New Italian Cinema Events) Film Festival, in collaborazione con la Casa Italiana Zerilli-Marimò. Il film racconta la vita della leggendaria Anna Magnani a partire dalla storica vittoria dell’Oscar nel 1956 per La rosa tatuata. Al termine della proiezione, Stefano Albertini, direttore della Casa Italiana Zerilli-Marimò, ha dialogato con l’ospite speciale Beatrice Grannò, che nel film interpreta Carol Levi, assistente di Anna Magnani e destinata a diventare un’importante agente dello spettacolo, xo9/mgg/azn (riprese video e intervista di Stefano Vaccara)