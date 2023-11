LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Banca Mondiale ha affermato che il governo maltese deve iniziare a eliminare gradualmente i sussidi energetici, affermando che gli aumenti dei prezzi sul mercato globale non sono più temporanei.

Nella sua revisione annuale su Malta, la Banca Mondiale ha aggiunto che voleva che il governo maltese preparasse una “strategia di uscita” dalla generosa politica di sussidi energetici, per contenere un deficit più ampio e aumentare gli incentivi per il risparmio energetico, proteggendo al contempo le popolazioni vulnerabili.

Ha inoltre affermato che sopprimere il prezzo non aiuta a incentivare il risparmio energetico o la transizione verde. “L’entità dei sussidi limita lo spazio fiscale nella riallocazione delle risorse verso riforme che aumentano la produttività, consolidando al tempo stesso la posizione fiscale”, ha affermato a proposito della spesa multimilionaria in energia sovvenzionata e costi del carburante.

Il Fondo monetario internazionale ha inoltre affermato che per attuare la strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio del 2021, i consumatori devono essere in grado di apprezzare il costo dei prezzi di mercato dell’energia per modificare i comportamenti di consumo.

Nella sua dichiarazione conclusiva del 2023 su Malta, il FMI ha osservato Malta ha registrato un’impressionante ripresa dalla pandemia, dimostrando una sostanziale resilienza agli shock derivanti dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Malta è stata descritta come “un’economia al massimo del suo potenziale” con una forte domanda interna, un mercato del lavoro ristretto e prezzi in aumento.

Il FMI ha elogiato le sovvenzioni di bilancio di Malta ai gruppi vulnerabili e ai pensionati, il sistema di riscossione delle tasse più severo e le nuove risorse nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Ma ha messo in guardia dal calo della produttività e dall’incombere di vincoli strutturali sulla capacità, richiedendo una strategia di sviluppo riorientata. Questi includono divari nella forza lavoro e nuove competenze, politiche di immigrazione che garantiscono la giusta offerta di competenze per soddisfare la domanda e migliori strade, alloggi, istruzione e servizi sanitari. Ha anche richiesto un aggiornamento delle politiche di pianificazione di Malta.

La crescita reale di Malta nel 2024 potrebbe essere del 3,5%, tra i tassi di crescita più alti in Europa, con livelli di disoccupazione ai minimi record, ma con un’inflazione prevista che rimarrà al di sopra del 2% fino alla fine del 2025. I deficit fiscali a Malta vedranno un leggero calo al 4,5% nel 2024, con i sussidi energetici fissati all’1,75% del PIL – il 40% del prodotto interno lordo.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).