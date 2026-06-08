Flotilla, il ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma: “Il Paese dello stivale è diventato quello delle infradito”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – La Procura di Roma ha aperto un’indagine a carico del ministro israeliano della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, per il trattamento, condito da parole di scherno, riservato agli attivisti della Flotilla diretti verso Gaza, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod.

“Il Paese dello stivale è diventato il Paese delle infradito – ha detto Ben-Gvir –. Israele non è un sacco da boxe per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo che fabbricano calunnie e menzogne contro i nostri combattenti. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti”.

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