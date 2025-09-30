TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “In questo momento siamo circa a 190 miglia da Gaza, realisticamente giovedì mattina saremo lì. L’ingresso nelle 150 miglia, che Israele ritiene esser zona di intercettazione marittima, avverrà stanotte, quando realisticamente dovrebbe esserci l’intercetto delle autorità israeliane, abbiamo informazioni molto concrete in merito”. Lo dice a Rai Radio1, collegato con Un Giorno da Pecora da una barca della Global Sumud Flotilla, è il deputato Pd Arturo Scotto, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Il ministro Crosetto ha detto che firmerebbe per un vostro arresto perché è il minore dei mali. “Non sono in grado di valutare questa dichiarazione, penso però che si tratterebbe di un arresto illegale perché compiuto in acque internazionali”. E’ probabile che sarete arrestati: come si immagina questo possa avvenire? “In modo formale: probabilmente ci sarà un abbordaggio delle singole imbarcazioni – ha detto Scotto a Rai Radio1 – noi ci metteremo in una posizione pacifica”. E’ molto preoccupato? “E’ naturale, ma non tornerei indietro: sono convinto di aver fatto la cosa giusta”.

“All’Ong di Genova incaricata di raccogliere le tonnellate di aiuti, compresi i pacchi con all’interno anche biscotti, miele e marmellata, è arrivata tramite la Farnesina l’indicazione del Cogat, che si occupa della distribuzione dei beni a Gaza per l’esercito israeliano, l’intimazione di eliminarli, perché eccessivamente calorici. Ecco, non saprei come altro definire questo atto se non come disumano”, ha poi aggiunto.

IDF “LEGAMI TRA FLOTILLA E HAMAS”

Documenti ufficiali di Hamas rinvenuti nella Striscia di Gaza dimostrerebbero il coinvolgimento diretto del gruppo terroristico palestinese Hamas nel finanziamento della Global Sumud Flotilla, che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare sulle coste della Striscia di Gaza. Lo riferisce il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf).

I documenti mostrerebbero un legame diretto tra i leader della flottiglia e l’organizzazione terroristica di Hamas. Una lettera del 2021 firmata dall’allora capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, sostiene pubblicamente l’organizzazione Pcpa, designata da Israele come organizzazione terroristica nel 2021 in quanto ala di Hamas. Il secondo documento ufficiale di Hamas rinvenuto è un elenco di membri del Pcpa ((Conferenza palestinese per i palestinesi all’estero), alcuni dei quali sono noti agenti di Hamas di alto rango. Tra i nomi dell’elenco ci sono Zaher Birawi, capo del settore Hamas del Pcpa nel Regno Unito e noto per aver guidato le flottiglie dimostrative nella Striscia di Gaza negli ultimi 15 anni, e Saif Abu Kashk, un agente dell’organizzazione in Spagna.

“Questo documento è stato trovato in un avamposto di Hamas nella Striscia di Gaza e dimostra ancora una volta il legame diretto tra i leader della flottiglia e Hamas”, affermano le Idf. “Oltre a essere un membro del Pcpa affiliato ad Hamas, Abu Kashk è l’amministratore delegato di Cyber Neptune, una società di facciata in Spagna proprietaria di decine di navi che partecipano alla Global Sumud Flotilla, pertanto, queste navi sono segretamente di proprietà di Hamas”, conclude l’esercito

