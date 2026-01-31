Fispes e Atac insieme per celebrare gli atleti paralimpici

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (Fispes) e Atac Azienda per la mobilità di Roma Capitale hanno avviato una proficua sinergia che porterà, fino al 10 febbraio, ad avere le immagini più rappresentative e iconiche dell’atletica paralimpica italiana sulle nuove pensiline digitali presenti sul territorio di Roma Capitale. Le pensiline, circa 600, esporranno sullo schermo led principale le foto scattate in occasione delle competizioni più importanti alle quali gli atleti Fispes hanno partecipato fra il 2023 e il 2025. Un’iniziativa di grandissima utilità sociale e inclusiva che consentirà di far conoscere lo sport paralimpico, in particolare l’atletica leggera, a centinaia di migliaia di persone che ogni giorno usufruiscono del trasporto pubblico nel Comune di Roma. L’iniziativa, patrocinata da Roma Capitale, è stata presentata stamane presso la fermata della metro A di “Spagna”, in vicolo del bottino. Per tutta la giornata odierna, l’atrio della stazione Metro Spagna sarà completamente brandizzata con immagini e contenuti del progetto “Storie di unicità dell’Atletica Paralimpica”, con la collaborazione di IGPDecaux, che ha messo a disposizione in esclusiva tutti gli spazi dell’atrio della stazione.

La domination visiva interesserà l’intero atrio di Vicolo del Bottino, dove le immagini e i contenuti della mostra saranno trasmessi in loop su tutti gli impianti digitali presenti: 4 maxi LED e 6 schermi LCD creando un’esperienza immersiva e di forte impatto per i viaggiatori. “Questa iniziativa ci inorgoglisce profondamente – sottolinea il presidente Fispes, Mariano Salvatore – Per questo esprimo sincera gratitudine, a mio nome e per conto di tutta la Federazione, al sindaco Roberto Gualtieri, all’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, all’assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato e ai vertici di Atac. Questa mostra fotografica non mira solo a far conoscere l’atletica leggera paralimpica a coloro che fino ad oggi ne ignoravano l’esistenza, né tantomeno vuole limitarsi a trasmettere gli straordinari messaggi che i nostri atleti hanno voluto incidere sulle loro fotografie. Queste immagini hanno l’ambizione di raggiungere il cuore di ciascuno di noi, di risvegliarne la sensibilità e diffondere un messaggio di speranza attraverso lo sport”. Per Salvatore è “un messaggio che arriva da persone con disabilità che hanno conseguito successi di livello mondiale perché non hanno mai smesso di impegnarsi per superare i propri limiti e valorizzare le proprie abilità”.

– foto ufficio stampa Fispes –

