Fiorentina, Ferrari “Determinati e lucidi per raggiungere la salvezza”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Questo 2026 lo affrontiamo con determinazione, dobbiamo essere molto lucidi”. Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, in un’intervista pubblicata sul sito ufficiale viola, traccia la via da seguire nel nuovo anno, con la squadra che si ritrova a lottare per non retrocedere. “E’ un momento dove dobbiamo renderci tutti quanti conto della situazione in cui siamo, dove dobbiamo assolutamente portare un cambio di rotta e intraprendere un nuovo percorso – ha aggiunto Ferrari – Una situazione che stiamo affrontando comunque con la famiglia Commisso: il presidente è sempre vicino a noi. Quello che noi dobbiamo fare, e che stiamo facendo, è continuare a lavorare giorno dopo giorno per riportare Firenze e la Fiorentina alla grandezza che meritano e invertire la rotta. Noi dobbiamo col nuovo anno partire con un nuovo ritmo e con dei nuovi risultati”. Il dg viola vede comunque già un’inversione di tendenza, al netto dei risultati che collocano la Fiorentina ancora all’ultimo posto in classifica. “Da quando è arrivato mister Vanoli ci sono situazioni sicuramente che sono migliorate – ha spiegato Ferrari -, lo dicono i numeri, non lo dico io: la Fiorentina è risalita, ad esempio, al quinto posto per occasioni create o possesso palla. Quindi i numeri ci stanno dando ragione ma adesso oltre i numeri bisogna assolutamente mettere in campo anche i risultati e dobbiamo essere tutti quanti esclusivamente focalizzati su questo”.

La scelta del silenzio stampa, precisa Ferrari, non va vista come una mancanza di rispetto ma come strumento per “far concentrare tutti quanti sul lavoro del Viola Park e sulle partite che andremo a fare quest’anno. Ci siamo posti degli obiettivi: noi pensiamo che con sette vittorie e otto pareggi la salvezza sia un risultato raggiungibile e dobbiamo quindi ragionare, lavorare partita dopo partita, non dobbiamo guardare la classifica, ma dobbiamo sempre solo pensare a sette vittorie e otto pareggi, dobbiamo continuamente avere in testa questa tabella di marcia. Con il mister siamo assolutamente allineati e gennaio sarà un momento per noi molto importante, dovremo sfruttare questa finestra di mercato per portare qualche faccia nuova”. Ferrari ha anche di fatto confermato, pur non facendo nomi, l’imminente arrivo di Fabio Paratici. “Stiamo cercando un professionista che abbia esperienza nazionale ed internazionale, una persona che non guardi e non pensi solo al lavoro di adesso, ma abbia anche delle esperienze e capacità che ci possano permettere di costruire la Fiorentina del domani. Non è facile in questo momento trovare un professionista di questo tipo perché ci sono campionati e coppe in corso, c’è il mercato, però siamo molto confidenti di riuscire ad avere questo supporto fondamentale indispensabile per noi a breve. Al mister e ai ragazzi chiediamo quello che stanno facendo, devono solo farlo meglio e di più, e guardare partita per partita e ai risultati”.

Infine, sul possibile coinvolgimento della Fiorentina nel progetto di riqualificazione dello stadio Franchi, Ferrari ha concluso: “Col Comune ci siamo sentiti, un po’ di informazioni sono arrivate, ci siamo dati ancora un po’ di tempo per riuscire a mettere a fuoco tutto quello che è il progetto. Desideriamo anche noi che Firenze e la Fiorentina abbiano uno stadio nuovo e funzionale nel minor tempo possibile con la migliore tecnologia e con la modernità necessaria, ci mancano ancora alcuni dettagli e per questo ci siamo presi qualche settimana in più”. Infine Ferrari ha mandato un messaggio ai tifosi: “Capiamo perfettamente la rabbia, la tristezza e la paura del momento. Questa forza deve tramutarsi in unione e in vicinanza alla squadra”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).