Ginnastica, Simone Biles ricoverata d’urgenza: “Ho rischiato di morire”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho rischiato di morire”. Simone Biles è stata ricoverata d’urgenza nei giorni scorsi per un non meglio precisato problema di salute. A renderlo noto su Instagram è stata la stessa 29enne ginnasta statunitense, con tanto di foto in cui mostra dei braccialetti ospedalieri. “Di solito non condivido cose del genere perché tengo molto alla mia privacy, soprattutto al giorno d’oggi – ha scritto la pluricampionessa olimpica – Ma il fatto di aver quasi rischiato di morire non era sulla mia cartella del bingo per questa settimana. Questa è stata una delle esperienze più spaventose della mia vita, se non la più spaventosa in assoluto, soprattutto perché Jonathan (Owens, il marito, ndr) era a Indianapolis per gli allenamenti”.

La Biles, come detto, non è entrata nel dettaglio, evitando di rivelare sia la causa del ricovero sia la diagnosi, e si è limitata a scrivere: “Questa settimana sono rimasta a letto a riposare. Prima o poi spiegherò cosa è successo, ma un grazie speciale alla mia cerchia più stretta che mi ha contattata, si è informata su come stavo, è venuta a trovarmi e/o mi ha mandato dei fiori”. In una successiva story ha poi pubblicato uno screenshot della sua frequenza cardiaca a riposo elevata, accompagnato dalla didascalia: “Sarò qui”.

La ginnasta statunitense, 11 medaglie olimpiche in carriera, non gareggia dai Giochi di Parigi 2024 – dove ha conquistato 3 ori – e non ha ancora sciolto le riserve sulla prossima Olimpiade di Los Angeles.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).