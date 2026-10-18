ROMA (ITALPRESS) – Lo studio, d’eccezione, è quello del Tg1. È lì che Fiorello è tornato stasera su Rai1 con il suo minishow che anticipa il ritorno de “La Pennicanza” da domani su Radio2 (e su RaiPlay). Smoking d’ordinanza Fiorello, affiancato da Fabrizio Biggio (“L’artista che ti regalano come il bollo auto”, ha scherzato lo showman), ha infilato una battuta dopo l’altra: “Il Campo Largo ha bisogno di un leader? C’è la Salis, occhio, però che ce ne sono due, prendete quella che paga l’affitto!”; Un operaio (in realtà TonyPitoni) cerca il bagno? “Di là c’è quello di Ranucci, è libero”; C’è la crisi? “Ormai non puoi farti nemmeno un’insalata, se vai da Mengoni spendi meno”; Lo show? “Sarà come fare un addio a celibato senegalese a casa di Vanacci”. Poi la parodia di “Doc”, con “la nuova stagione senza Argentero”.Allo show hanno partecipato Annalisa, che ha introdotto Fiorello e ha duettato con lui sulle prime note di “Diamante” di Zucchero; Gigi D’Alessio in versione operaio che lavorava allo studio di via Asiago da dove va in onda “La Pennicanza”; le giornaliste del Tg1 Laura Chimenti e Giorgia Cardinaletti. E si è sentita la voce di Mina che ha regalato a Fiorello il jingle ufficiale de “La Pennicanza”. In precedenza, prima di tornare nello spazio solitamente occupato dai “Cinque minuti” di Bruno Vespa, Fiorello si è collegato con il Tg1 davanti allo studio Pippo Baudo di Saxa Rubra: “Un pensiero per gli amici del Sud che stanno protestando senza spaccare niente. La luce deve essere accesa anche al Sud” ha detto Fiorello. Tra monologhi, musica, balletti, ospiti e improvvisazione Fiorello reinventa ritmo e tempi del varietà attraverso un linguaggio inedito. Ora Fiorello concentra tutti gli ingredienti in dieci minuti, senza rinunciare alla formula che li ha caratterizzati. Nel suo percorso tra radio, televisione e piattaforme digitali, lo showman continua a inventare formati, cambiare linguaggi e trasformare spazi insoliti in luoghi di intrattenimento. Questa volta, il palcoscenico è lo studio del telegiornale.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Daniele Mignardi Promopressagency-

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