Fini “Chiediamo la stabilizzazione del servizio civile agricolo”

ROMA (ITALPRESS) - "Chiediamo la stabilizzazione del servizio civile agricolo, perché dobbiamo passare dalla fase di sperimentazione al consolidamento e avere una garanzia che per altri cinque anni possa continuare. Cia-Agricoltori Italiani ha investito sui giovani e sul servizio civile agricolo, abbiamo raccolto tante adesioni: 300 candidature e 50 posizioni idonee. Questo significa che c'è un grande interesse da parte dei giovani verso l'agricoltura, ma serve questo periodo per approcciare, visitare e toccare con mano realmente quelle che sono le imprese agricole". Lo ha detto Cristiano Fini, presidente di Cia-Agricoltori Italiani, intervenendo a l'evento di Cia e Inac dedicato al servizio civile agricolo.