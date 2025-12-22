Finanza pubblica, stime approvate ma i conti di Malta restano fuori rotta

LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – L’autorità indipendente di vigilanza sui conti pubblici di Malta ha approvato le più recenti previsioni fiscali del governo, avvertendo però che, sulla base delle proiezioni attuali, il Paese difficilmente rispetterà pienamente le regole fiscali dell’Unione europea.

Nel suo ultimo rapporto, il Malta Fiscal Advisory Council (MFAC) ha affermato che Malta ha superato in modo significativo gli impegni di spesa assunti nell’ambito della procedura per disavanzo eccessivo avviata dall’UE nel 2024. Pur giudicando le proiezioni fiscali del governo per il 2025 e il 2026 rientranti in un intervallo “approvabile”, il Consiglio ha messo in guardia sul fatto che la spesa eccezionale del 2024 ha spinto i livelli di spesa ben oltre i limiti concordati. Le ultime previsioni indicano ora un aumento del 5,8% della spesa netta, nonostante Malta benefici dei margini di flessibilità più ampi consentiti dalle regole europee.

Di conseguenza, le deviazioni cumulative rispetto al percorso di spesa concordato dovrebbero raggiungere il 2,19% del PIL nel 2025 e l’1,44% nel 2026, portando il Consiglio a concludere che il pieno rispetto delle regole fiscali dell’UE non è atteso. Il MFAC ha inoltre avvertito che, sebbene i rischi sul disavanzo del 2025 appaiano complessivamente bilanciati, per il 2026 emerge un rischio maggiore di un deficit superiore alle previsioni, a causa di entrate più deboli e di potenziali pressioni al rialzo sulla spesa. Il Consiglio ha infine esortato il governo a contenere la spesa, perseguire una riduzione sostenibile del deficit, affrontare le sfide strutturali di lungo periodo e aggiornare con urgenza la legislazione nazionale in linea con il quadro di governance fiscale europeo rivisto.

