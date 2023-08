ROMA (ITALPRESS) – Saranno Stefanos Tsitsipas e Alex De Minaur ad affrontarsi nella finale del “Los Cabos Open”, torneo Atp 250 in scena sui campi in cemento della Bassa California del Sud, in Messico. Il greco, numero 1 del tabellone, in semifinale ha battuto il croato Borna Coric, quarta testa di serie, imponendosi 6-3, 6-2. L’australiano, quinta forza del seeding, ha avuto la meglio sul tedesco Dominik Koepfer (7) con il punteggio di 6-2, 6-7 (5), 6-1.

