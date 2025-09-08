Fiera del Riso, Zaia “500 mila visitatori, promozione del territorio”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Siamo giunti alla 57esima edizione, ringrazio tutti i volontari. 500 mila visitatori e avventori danno dimostrazione di cosa sia questa fiera, tanta promozione del prodotto tipico, del territorio e tanta voglia di fare". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito alla 57esima edizione della Fiera del Riso di Isola della Scala. f29/tvi/mca1