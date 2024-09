TORINO (ITALPRESS) – E’ iniziata col botto l’87esima edizione della Campionaria Internazionale della Fiera del Levante, che fa meglio dei numeri registrati lo scorso anno: nel week-end, infatti, sono stati rilevati 60mila ingressi. Si tratta di dati più che soddisfacenti sia per la crescita di visitatori e per la scelta del periodo della manifestazione, che quest’anno, a seguito di valutazioni con gli espositori e associazioni di categoria, ha preso il via in un periodo differente dal solito, cioè dal 28 settembre al 6 ottobre, con temperature più basse e con le attività scolastiche e lavorative quasi totalmente ripartite dopo la pausa estiva. Nonostante il forte vento di domenica, i visitatori hanno affollato i viali e i padiglioni della Campionaria. L’ottima affluenza ha confermato la voglia di ritrovare la consuetudine di curiosare tra gli stand, fare acquisti, o semplicemente rivivere con gioia una manifestazione tanto attesa che ha fatto la storia della città di Bari, della Puglia e del Mezzogiorno d’Italia.

“E’ stato un inizio soddisfacente – ha commentato il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli – nel quale abbiamo raccolto il supporto del ministro Urso alla richiesta di prendere in considerazione l’utilizzo del nostro quartiere fieristico come hub strategico per i programmi del Piano Mattei ed anche l’affetto di tanta gente che si è riversava in questo week-end nonostante il vento abbia un pò condizionato le condizioni meteorologiche. I sorrisi visti e i commenti positivi ricevuti, gratificano tutti noi di Nuova Fiera del Levante”.

– Foto: ufficio stampa Fiera del Levante –

