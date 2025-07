Fideuram Next Generation, il futuro della consulenza finanziaria passa dai giovani

MILANO (ITALPRESS) – Si è svolta ieri al Teatro degli Arcimboldi di Milano la quarta edizione di Next Generation, l’evento che Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking dedica ai giovani professionisti delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest, IW Private Investments, Fideuram Direct e, da quest’anno, Intesa Sanpaolo Private Banking.

Oltre 700 private banker under 40, provenienti da tutta Italia, si sono riuniti per una giornata dedicata al confronto e alla valorizzazione del talento. Ad aprire ufficialmente i lavori è stato Lino Mainolfi, Amministratore Delegato di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, che ha rivolto un messaggio ai giovani professionisti presenti: “Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking è un’azienda in forte crescita, leader del private banking in Italia e tra le principali realtà in Europa: siete nel posto giusto, al momento giusto”.

Mainolfi ha inoltre sottolineato l’impegno costante nel valorizzare le persone, vero motore dello sviluppo della Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo: “Vogliamo continuare a crescere come comunità aziendale, e possiamo farlo solo grazie a persone come voi, che ogni giorno contribuiscono a costruire il futuro della nostra azienda”.

È poi intervenuto Fabio Cubelli, Condirettore Generale, che ha offerto un’analisi sullo stato dell’educazione finanziaria in Italia, evidenziando la responsabilità che il ruolo del consulente comporta. Ha inoltre ribadito il valore strategico delle nuove generazioni di professionisti nella trasformazione del modello di consulenza e nella costruzione del futuro di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.

A seguire, Cristiana Fiorini, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking, ha confermato l’impegno della Banca nella formazione dei giovani, illustrando il programma di interscambio tra le banche della Divisione Private, pensato per promuovere lo sviluppo di competenze trasversali.

Luca Vaiani, Responsabile Gestione Prodotti Azionari, Obbligazionari e Soluzioni di Investimento, ha conversato con rappresentanti di quattro dei principali player dell’asset management internazionale, focalizzandosi sui mercati e sulle possibilità offerte per la creazione di valore per i clienti. Tra gli interventi quello di Tommaso Ghidini, Capo della Divisione Strutture, Meccanismi e Materiali dell’Agenzia Spaziale Europea, che ha condiviso riflessioni sul coraggio, sull’innovazione e sulla capacità di sognare in grande.

Nel pomeriggio, spazio alle premiazioni dei migliori professionisti Under 40, con la partecipazione di Stefano Gallizioli, Responsabile Coordinamento Reti Consulenti Finanziari, e Barbara Calza, Responsabile Sviluppo e Formazione Reti. È seguito l’intervento di Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin’1000, “un inno alla passione, intesa come forza trainante per raggiungere traguardi ambiziosi”.

A concludere l’evento è stato Andrea Ghidoni, Responsabile Rete e Coordinamento Commerciale, che nel suo intervento ha evidenziato le qualità essenziali per la professione del consulente finanziario: umiltà, sicurezza e determinazione. Ha inoltre ricordato le opportunità offerte da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking in termini di riassegnazione dei portafogli pensata per valorizzare i giovani consulenti.

– Foto Ufficio stampa FIDEURAM Intesa Sanpaolo –

(ITALPRESS)