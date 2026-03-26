Fico “La Campania esce dall’esercizio provvisorio, grande soddisfazione”

NAPOLI (ITALPRESS) - Esprime "grande soddisfazione" il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, parlando con i giornalisti a Napoli, dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 da parte del Consiglio regionale. "Con questo voto - ricorda il governatore - usciamo ufficialmente dall'esercizio provvisorio. Abbiamo lavorato in modo veloce, meticoloso e serio e c'è un quadro del bilancio di equilibrio finanziario che porta ad aumentare le risorse per i trasporti, per l'ambiente, per il ciclo dei rifiuti, per il ciclo delle acque, per il sociale e per il sociosanitario". xc9/sat/azn