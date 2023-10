TORINO (ITALPRESS) – Fiat ha ricevuto 6 premi all’edizione 2023 dell’ADCI Awards, il premio storicamente più ambito dalla community creativa italiana, promosso dall’Art Directors Club. Il marchio, infatti, si è distinto insieme all’agenzia Leo Burnett in numerose categorie con due progetti diversi. Nel dettaglio, il progetto “No Grey” ideato dall’agenzia creativa Leo Burnett e prodotto da Twister Film si è aggiudicato un oro nella categoria “Comunicazione PR corporate”, un argento nella categoria “Film” e un bronzo nella categoria “Social/Digital PR”. Il video, lanciato lo scorso giugno, annuncia la decisione strategica di FIAT di non produrre più auto grigie. Olivier Francois, CEO FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, spiega la strategia e diventa il protagonista della clip, in cui la 600e fa un tuffo profondo nel colore all’insegna del claim “ITALIA. LA TERRA DEI COLORI. FIAT. IL MARCHIO DEI COLORI”. Un progetto fresco e colorato in grado di evocare lo spirito gioioso e pop che caratterizza il brand FIAT e che ha raggiunto più di 10 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ulteriore successo è stato riscosso dal docufilm “Pandelleria”, anch’esso ideato dall’agenzia Leo Burnett e prodotto dalla casa di produzione Twister Film. Girato a Pantelleria, dove ci sono “più Panda che persone”, il filmato di 30 minuti ha vinto un oro nella categoria “Creative Effectiveness Media”, un argento in “Brand Entertainment” e un bronzo nella categoria “Film”. Il docufilm non è solo un omaggio alla Panda, icona FIAT da oltre 40 anni, ma anche un ringraziamento agli operai dello stabilimento di Pomigliano d’Arco che hanno contribuito alla costruzione della Panda e di conseguenza al suo successo in tutto il mondo. Dal 1985, gli ADCI Awards sono un punto di riferimento per la creatività e la qualità nella comunicazione pubblicitaria in Italia. Nel tempo, documentano l’evoluzione dei linguaggi, degli stili e dell’uso dei mezzi di comunicazione, selezionando solo i lavori che risultano più rilevanti sotto il profilo creativo. Oggi l’Art Directors Club Italiano è un’associazione allargata votata al riconoscimento e al sostegno del valore della creatività come elemento fondante e vantaggio competitivo della comunicazione d’impresa, istituzionale e sociale.

