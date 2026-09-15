ROMA (ITALPRESS) – FIAT amplia la famiglia Topolino con l’introduzione della Nuova Topolino Dolcevita, portando l’esperienza open-air nella gamma e rendendo una delle caratteristiche più distintive di Topolino più accessibile che mai. Finora riservato alla Topolino Vilebrequin Collector’s Edition, il tetto apribile in tela entra ora a far parte della gamma più ampia, consentendo a un numero ancora maggiore di clienti di godere della libertà e dell’inconfondibile fascino italiano della Dolce Vita. Ispirata allo spirito spensierato della Dolce Vita italiana, la Nuova Topolino Dolcevita unisce la protezione e il comfort di un veicolo chiuso al piacere di viaggiare all’aria aperta. Con il tetto apribile in tela, ora disponibile anche oltre l’esclusiva edizione da collezione, FIAT trasforma un elemento distintivo e ricercato in una nuova espressione di stile accessibile, permettendo a un pubblico ancora più ampio di vivere tutto il fascino della guida all’aria aperta. Dalla Corallo alla Sport, dalla Vilebrequin alla nuova Dolcevita, la famiglia Topolino continua a evolversi rimanendo fedele alla propria identità unica: un approccio semplice, accessibile e autenticamente italiano alla mobilità urbana elettrica.

Topolino continua a consolidare il suo straordinario successo in tutta Europa, confermandosi leader nel mercato dei quadricicli elettrici. Il trend positivo prosegue, con vendite in crescita fino al 30% rispetto all’anno precedente. In particolare, in Italia Topolino domina nelle vendite dei quadricicli leggeri elettrici con il 42,2 % di quota di mercato nei primi 8 mesi dell’anno in crescita di 2,8 punti percentuali. Con la nuova Topolino Dolcevita, FIAT rende ancora una volta accessibile ciò che è desiderabile, portando il piacere della mobilità elettrica “en plein air” a un pubblico ancora più vasto. Il successo di Topolino è il risultato della sua capacità di rispondere concretamente alle nuove esigenze di mobilità urbana, offrendo una soluzione elettrica semplice, accessibile e adatta alla vita quotidiana. Valori che diventano ancora più rilevanti con l’avvicinarsi del rientro a scuola, momento in cui famiglie e giovani sono alla ricerca di mezzi pratici, sicuri e sostenibili per gli spostamenti di ogni giorno. In questo contesto, Topolino si conferma un alleato ideale per affrontare con libertà e serenità la mobilità urbana delle nuove generazioni.

In occasione del rientro a scuola, FIAT propone l’ingresso nel mondo della mobilità elettrica con una speciale promozione dedicata a Topolino Verde Vita. Pensata per rispondere alle esigenze di spostamento quotidiano delle famiglie e dei giovani a partire dai 14 anni, Topolino rappresenta una soluzione pratica, sicura e sostenibile per raggiungere la scuola, le attività sportive o il tempo libero in totale autonomia. Grazie all’offerta “Back to School”, Topolino Verde Vita è disponibile in pronta consegna a partire da 6.950€ (*) con finanziamento e rottamazione, con 35 rate mensili da 39 euro, anticipo di 2.796 euro e rata finale di 4.394 euro (TAN fisso 8,99%, TAEG 13,47%, offerta valida fino al 28 settembre 2026).

Una proposta particolarmente vantaggiosa che conferma l’impegno di FIAT nel rendere la mobilità elettrica semplice e accessibile, offrendo alle famiglie una risposta concreta alle nuove esigenze di mobilità urbana delle giovani generazioni.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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