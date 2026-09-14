ROMA (ITALPRESS) – Volvo Trucks sta ancora una volta alzando l’asticella nel settore del trasporto con veicoli elettrici. L’azienda lancia un mezzo elettrico con un’autonomia maggiore, in grado di trasportare un peso totale fino a 80 tonnellate: un nuovo punto di riferimento nel settore del trasporto con veicoli elettrici pesanti. Dopo il lancio della nuova generazione di veicoli elettrici all’inizio di quest’anno, Volvo Trucks torna con la sua prossima innovazione: un camion elettrico progettato appositamente per combinazioni di carro e rimorchio con un peso totale fino a 80 tonnellate. Combinando un’elevata capacità di carico utile con un’autonomia estesa, apre la strada all’elettrificazione di incarichi di trasporto ancora più impegnativi. “Siamo orgogliosi di presentare l’ennesimo fantastico veicolo a emissioni zero, realizzato su misura per carichi davvero pesanti e lunghe distanze. Grazie anche alle capacità di ricarica rapida, crediamo che molti clienti saranno interessati a questo nuovo veicolo”, afferma Jan Hjelmgren, Senior Vice President Product Management di Volvo Trucks.

La nuova combinazione di veicoli è progettata per i mercati in cui si movimentano carichi più pesanti rispetto alla media europea – in particolare, una configurazione composta da un carro e un rimorchio. Con un peso lordo combinato di 64 tonnellate, valore non insolito nel trasporto pesante, l’autonomia arriva fino a 450 chilometri con una singola ricarica. Con un peso totale di 74 e 76 tonnellate, consentiti rispettivamente in Svezia e Finlandia, l’autonomia arriva fino a 420 chilometri. Le vendite inizieranno in Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi e Svizzera. L’autocarro FH Electric verrà introdotto gradualmente in questi mercati a partire dall’inizio del 2027.

“I pesi totali elevati nel trasporto su gomma riducono sia i costi di trasporto che l’impatto ambientale. Se elettrifichiamo anche questi trasporti, compiamo un passo importante verso un trasporto più sostenibile”, afferma Jan Hjelmgren.

Il camion è dotato dello stesso nuovo e versatile gruppo propulsore presente nella nuova generazione di veicoli elettrici FH, FM e FMX lanciati da Volvo Trucks nell’aprile di quest’anno. Offre eccellenti caratteristiche di guida e cambi di marcia fluidi. Il camion può essere ricaricato tramite il Megawatt Charging System (MCS) o il CCS2. Le batterie aggiornate, con una maggiore durata, forniscono 640 kWh di energia utilizzabile. Volvo ha sviluppato un sistema di monitoraggio delle batterie aggiornato, nonchè un isolamento migliorato adatto ai climi più freddi. Ciò consente alle batterie di funzionare in modo più efficiente e di conservare più energia.

Con questa nuova combinazione, Volvo introduce anche gli assali con riduzione ai mozzi. Ciò significa che la combinazione di carro e rimorchio è in grado di affrontare incarichi che richiedono una maggiore altezza da terra sotto gli assali, offrendo al contempo una migliore capacità di avviamento per pesi lordi complessivi più elevati – adatta ad applicazioni quali il trasporto su strada di legname o lavori edili di entità minore. E’ inoltre particolarmente vantaggiosa per la guida su strade in buone condizioni, poichè la maggiore capacità di carico tecnica consente una maggiore capacità di carico utile.

– Foto ufficio stampa Volvo Trucks –

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