Fiat presenta nuova 500 Hybrid Torino, un omaggio alla sua città natale

TORINO (ITALPRESS) – FIAT apre un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione ufficiale della 500 Hybrid Torino, una serie speciale creata per celebrare il forte legame del marchio con la città e il tanto atteso ritorno della produzione nello storico stabilimento Mirafiori. La 500 Torino rappresenta un simbolo sociale e industriale che segna un passo avanti nella rivitalizzazione dello stabilimento, grazie al ritorno di uno dei modelli più amati di Fiat che ha definito il patrimonio culturale italiano.

“Mirafiori non è solo una fabbrica, è il cuore di FIAT e oggi la leggendaria 500 torna finalmente a casa, a Torino, con un’edizione speciale, la 500 Hybrid Torino. Un modello che rende omaggio alle nostre origini e che continua a essere simbolo di innovazione, cultura e società italiana. La storia cominciata nel 1957 oggi segna un nuovo importante capitolo dedicato alla nostra città” ha dichiarato Olivier François, CEO di Fiat e CMO Globale di Stellantis.

Per celebrare ulteriormente la sua città, la Fiat 500 Hybrid Torino farà il suo debutto ufficiale al Salone dell’Auto di Torino 2025, dal 26 al 28 settembre, dove il pubblico potrà scoprirla in anteprima. La Fiat 500 Hybrid Torino è una perfetta sintesi dello stile, della cultura e della creatività torinese. Gli esterni della vettura sfoggiano due brillanti colori, Yellow Gold e Ocean Green, che si aggiungono a cinque colori aggiuntivi su richiesta. Il design, pur ispirandosi alla versione elettrica, si distingue subito grazie al badge laterale con la Mole Antonelliana, il simbolo più riconoscibile di Torino, accanto al logo Hybrid che rappresenta la nuova tecnologia ibrida del veicolo.

All’interno, l’edizione Torino si fa notare per i sedili in tessuto esclusivo con il logo Fabbrica Italiana Automobili Torino, un cruscotto in tinta con la carrozzeria e un volante soft-touch, di colore nero. Alla guida della 500 Hybrid Torino ogni viaggio diventa semplice grazie a equipaggiamenti come l’avviamento senza chiave, il climatizzatore automatico, il cruise control e sensori per il crepuscolo, la pioggia e il parcheggio. La tecnologia è integrata in un display DAB da 10,25 pollici, che supporta Apple CarPlay wireless, Android Auto, mirror USB e vari servizi connessi. Sotto il suo design sofisticato, batte un cuore tutto italiano: un motore FireFly 1.0L da tre cilindri con 65 CV (conforme alla normativa E6bis), abbinato a un cambio manuale a sei marce e supportato dalla tecnologia mild-hybrid a 12V.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).