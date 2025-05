Fiat Grande Panda, la versione Hybrid arriva nelle concessionarie

TORINO (ITALPRESS) La nuova Fiat Grande Panda Hybrid approda nelle concessionarie italiane. Dopo il lancio della versione elettrica, Stellantis annuncia l’arrivo della versione ibrida della nuova vettura che vuole segnare il ritorno della casa torinese nel segmento B.

“Ci aspettiamo – dichiara Gaetano Thorel, Head of Enlarged Europe Fiat & Abarth – un risultato Pandastic. Il rientro di Fiat in questo segmento è epocale. Abbiamo cominciato con l’elettrico qualche mese fa, adesso arriva l’ibrido ed entro fine anno completiamo l’offerta con il cambio manuale e motore termico. Questa macchina si rivolge a un mercato molto ampio. Sarà la macchina per la famiglia che soddisfa le esigenze quotidiane ma va bene anche per gli spostamenti lunghi”.

A muovere la nuova arrivata è il sistema ibrido T-Gen3, che combina un motore turbo a 3 cilindri da 1.2 litri capace di erogare una potenza di 110 CV, una batteria agli ioni di litio da 48V e il cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti eDCT. Il sistema integra un motore elettrico da 21 kW, un inverter e un’unità di controllo centrale.

Grazie a funzioni come e-launch, e-creeping ed e-parking, la Grande Panda Hybrid è in grado di muoversi in modalità completamente elettrica durante le manovre a bassa velocità, raggiungendo fino a 1 km di autonomia full-electric sotto i 30 km/h.

“Questo – prosegue Thorel – è un prodotto pensato per il mercato globale. Lo venderemo in diversi continenti. Fiat, infatti, è il brand più venduto e più globale di Stellantis”.

Le dimensioni sono compatte: lunga 3,99 metri, larga 1,76 e alta 1,58 metri, la Grande Panda vuole reinterpretare in chiave moderna l’iconico design degli anni 80 ed è disponibile in tre varianti. L’allestimento Pop è la versione base ed offre l’essenziale includendo comunque i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), climatizzatore manuale, cruscotto digitale da 10 pollici, cambio automatico eDCT, freno di stazionamento elettrico (EPB) e una stazione per smartphone con tecnologia NFC e funzione Autolaunch. Nella versione Icon, il comfort e la personalizzazione salgono di livello con un sistema infotainment touchscreen da 10,25 pollici con sei altoparlanti, fari e luci anteriori e posteriori Full LED e la possibilità di arricchire la vettura con tre pacchetti opzionali – Tech, Style e Winter.

Il Tech Pack include climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori, retrocamera e ricarica wireless. Lo Style Pack aggiunge cerchi in lega da 16 pollici, barre sul tetto, vetri oscurati e protezioni sottoscocca, mentre il Winter Pack (disponibile solo in abbinamento al Tech Pack) prevede sedili, volante e parabrezza riscaldati. Infine, l’allestimento La Prima combina tutti i pacchetti precedenti e aggiunge cerchi in lega da 17 pollici, finiture interne di pregio e l’esclusiva applicazione del materiale Bambox per il cruscotto. La nuova Grande Panda Hybrid è già disponibile con un prezzo di partenza inferiore ai 19.000 euro. In Italia a maggio è offerta a partire da 16.950 euro in caso di rottamazione e finanziamento.

– Foto xb4/Italpress –

(ITALPRESS)