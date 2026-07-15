TORINO (ITALPRESS) – L’estate italiana ha una nuova colonna sonora e una protagonista d’eccezione su quattro ruote: la Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, che entra a far parte dell’immaginario del nuovo videoclip della hit estiva di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D’Angelo “La Costiera Amalfitana”, portando sullo schermo tutta la sua personalità ironica e il suo inconfondibile stile italiano. “La Costiera Amalfitana” racconta l’estate italiana da tre punti di vista diversi: Fabio Rovazzi che al Nord la vive come un incubo, Arisa che la passa in un paradiso del Mediterraneo e Nino D’Angelo il Re della Campania che, dopo essere stato portato da Rovazzi al lido dell’Idroscalo, torna di corsa verso casa e invita tutti a raggiungerlo in Costiera.

Nel videoclip, la 500 Hybrid Cabrio Dolcevita si inserisce all’interno di un racconto fatto di amicizia, spensieratezza, musica e voglia di stare insieme, elementi che da sempre caratterizzano la stagione estiva e che rappresentano perfettamente i valori del marchio FIAT. “Con il suo design senza tempo, la capote elettrica in tela che permette di vivere appieno il piacere della guida open-air e la motorizzazione ibrida efficiente e accessibile, la vettura interpreta al meglio il concetto di mobilità semplice, emozionale e vicina alle persone”, si legge in una nota, che prosegue: “La partecipazione al videoclip conferma ancora una volta la capacità di FIAT di essere presente nei contesti più amati dal pubblico, entrando con autenticità nelle storie, nelle passioni e nei momenti di vita quotidiana degli italiani. La 500 Hybrid Cabrio Dolcevita diventa così il simbolo perfetto di un’estate vissuta all’insegna della libertà, la vediamo viaggiare spensierata tra le strade della Costiera accompagnando i protagonisti del video, in momenti di convivialità e atmosfere tipicamente mediterranee”.

“Da sempre, infatti, le vetture FIAT accompagnano naturalmente i ritmi della vita di tutti i giorni: dagli spostamenti urbani alle fughe del fine settimana, dalle vacanze estive alle esperienze condivise con amici e familiari. Un modo di vivere la mobilità che mette al centro le persone e le emozioni, valorizzando colori, sapori, semplicità e piacere, elementi profondamente radicati nella cultura italiana – prosegue la nota -. La presenza della 500 Hybrid Cabrio Dolcevita nel videoclip contribuisce inoltre a rafforzare il posizionamento di FIAT come marchio in grado di offrire soluzioni accessibili, versatili e significative per un pubblico ampio e trasversale. Una filosofia che trova nella gamma 500 un’espressione autentica: un modello capace di coniugare stile, tecnologia e sostenibilità, mantenendo intatto il proprio carattere iconico”.

Attraverso questa collaborazione, FIAT riafferma anche “le proprie profonde radici nella cultura italiana. La musica, il piacere di stare insieme, la bellezza dei luoghi e la spontaneità delle relazioni rappresentano valori universali che superano i confini geografici e uniscono le persone attraverso emozioni condivise. E’ proprio in questo incontro tra mobilità, intrattenimento e cultura popolare che il marchio continua a raccontare la propria visione: rendere ogni viaggio un’esperienza capace di creare connessioni autentiche e momenti da ricordare.

Con la sua presenza nel nuovo videoclip di Fabio Rovazzi, la Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita si conferma una vera e propria icona dello stile di vita italiano, pronta ad accompagnare la colonna sonora dell’estate 2026″.

– Foto ufficio stampa Fiat –

(ITALPRESS).