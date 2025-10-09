PALERMO (ITALPRESS) – Dal 14 ottobre prossimo al 15 gennaio 2026, Fiasconaro, storica pasticceria di Castelbuono (Palermo) giunta oggi alla terza generazione, aprirà il suo primo temporary store negli Stati Uniti, al numero 422 di West Broadway. Nel cuore di SoHo, i newyorkesi potranno vivere l’esperienza del gusto più iconico delle festività siciliane.

Per gli italiani, il panettone è molto più di un dolce: è il simbolo del Natale, un rito che unisce condivisione, convivialità e dono. Fiasconaro ha elevato questa tradizione rendendola un ambasciatore internazionale della fusione tra antiche tecniche di lavorazione e autentici tesori siciliani come pistacchi, agrumi e vino Marsala. I suoi panettoni sono celebrati tra i migliori al mondo e nel 2023 uno di essi è stato scelto come dono ufficiale per il Presidente Joe Biden, a testimonianza del prestigio internazionale del brand.

Sebbene il panettone sia il prodotto simbolo, l’arte di Fiasconaro abbraccia numerose altre specialità siciliane: dai torroni alle creme spalmabili fino a dolci artigianali. Il pop-up newyorkese metterà in risalto questa varietà, diventando non solo una destinazione per le tradizioni natalizie, ma anche un luogo dedicato al regalo e alla convivialità delle festività, perfettamente adatto anche al Thanksgiving e alle celebrazioni invernali.

Già amato a New York grazie a rivenditori gourmet come Eataly, Fiasconaro ora crea una casa tutta sua. Il temporary store offrirà un’esperienza immersiva nel mondo del brand, con degustazioni, collezioni regalo curate ad hoc e narrazioni che intrecciano il patrimonio siciliano con l’energia vibrante di Manhattan.

«Questa operazione segna una nuova fase del nostro percorso di internazionalizzazione e riflette la crescita del marchio sul mercato statunitense, che oggi rappresenta il nostro primo mercato estero con il 13% del fatturato complessivo», commenta Agata Fiasconaro, Brand Manager.

A livello internazionale, Fiasconaro ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la Medaglia Cristoforo Colombo a New York, conferita al Maestro Pasticcere Nicola Fiasconaro per il suo ruolo nella promozione dell’eccellenza italiana nel mondo. Attraverso la collaborazione con Dolce&Gabbana, il marchio ha ridefinito il panettone trasformandolo in un connubio di alta moda e arte dolciaria, una vera celebrazione del “Made in Italy” e della cultura mediterranea.

Radicata a Castelbuono, borgo medievale candidato nel 2023 a entrare nella rete delle Città Creative UNESCO per la Gastronomia, Fiasconaro incarna l’armonia tra tradizione e innovazione, espandendosi a livello globale senza mai abbandonare le proprie radici artigianali.

Con il pop-up di SoHo, Fiasconaro invita i newyorkesi a scoprire il panettone come tradizione e innovazione insieme: un ponte culturale dove le feste si celebrano con generosità, arte e anima siciliana.

«La tradizione è il fondamento della pasticceria siciliana: ci lega alla nostra storia e alla nostra cultura – dichiara Nicola Fiasconaro -. Cerco sempre di rispettare quelle radici, infondendo però anche la mia creatività nel processo. Ogni dolce racconta una storia… La passione muove tutto; senza di essa, l’arte pasticcera non avrebbe lo stesso valore. Il panettone non è soltanto un dolce amato; rappresenta l’esperienza comunitaria della celebrazione e dello stare insieme. Condividerlo a New York e in tutti gli Stati Uniti significa portare un frammento della cultura e della maestria siciliana a un pubblico internazionale. Vogliamo crescere nei mercati internazionali rimanendo profondamente legati alla nostra terra d’origine. La sfida è coniugare visione manageriale e identità artigianale, puntando su tracciabilità, filiere locali e qualità delle materie prime».

– foto ufficio stampa Fiasconaro –

(ITALPRESS).

