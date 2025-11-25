Home Video News Agroalimentare Fiasconaro dal Vaticano a Manhattan “Momento magico per pasticceria siciliana”
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "È un momento magico per la pasticceria siciliana". Così da Times Square, a New York, il maestro pasticciere Nicola Fiasconaro racconta le ultime iniziative che lo hanno portato negli ultimi giorni dal "Convivium" organizzato in Vaticano alla Grande Mela. xo9/sat/gtr (Video di Stefano Vaccara)