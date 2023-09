ROMA (ITALPRESS) – Le Fiamme Azzurre festeggiano 40 anni. Il gruppo sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria, costituito con decreto del Ministro della Giustizia il 25 luglio 1983, su iniziativa del magistrato Raffaele Condemi e del campione olimpico Pietro Mennea, per l’occasione è stato ricevuto presso il Salone d’Onore del Coni. “Oggi è importante celebrare questi 40 anni con le 23 sezioni sportive, che sono tante, alle quali se ne aggiungerà anche qualcun’altra”, le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni. Sono 120 gli atleti delle Fiamme Azzurre che hanno preso parte alle Olimpiadi con il primo podio olimpico arrivato a Barcellona 1992, per merito del pentathleta Roberto Bomprezzi, bronzo nella prova a squadre, successo seguito poi da altre 11 medaglie olimpiche. Fiamme Azzurre che, come ha ricordato il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, hanno scritto insieme al Cip il testo che apriva all’ingresso degli atleti paralimpici nei corpi sportivi. “Un successo per il Paese che sta cambiando attraverso lo sport. Siamo un pizzico avanti alla maggior parte in questa direzione e di questo dovete andar fieri. Siete coloro che hanno partecipato a un grandissimo risultato dello sport e del Paese”, ha detto rivolgendosi agli atleti.

Una storia iniziata dal connubio tra un magistrato, Raffaele Condemi, e uno dei più grandi sportivi italiani di sempre come Pietro Mennea. “E’ importante il mondo dello sport soprattutto se si coniuga con il mondo della giustizia. Non è un caso che il presidente del consiglio, anche a Caivano, ha detto che si interverrà sullo sport perchè questo è vita sana”, ha ricordato Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia. Infine Giovanni Russo, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha ricordato come le Fiamme Azzurre creino un “effetto di emulazione, spronandoci ad essere migliori. Siamo stati i primi a redigere un memorandum per ammettere nel nostro gruppo sportivo atleti diversamente abili, siamo stati i primi, dopo aver varato la legge, ad assumere 5 atleti paralimpici. Non sono solo simboli ma indicazione di una strada che vogliamo perseguire e mostrare a tutti”, ha concluso.

