VENEZIA (ITALPRESS) – Con quasi 22 mila presenze da tutto il Veneto e da fuori regione, la quinta edizione del Festival delle Idee sul tema “Elogio dell’incertezza”, chiude raddoppiando i numeri dello scorso anno e annuncia la nascita di un comitato cittadino che contribuirà alla crescita del progetto. Questi i temi della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina al Teatro Toniolo di Mestre e alla quale è intervenuta, tra gli altri, l’assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar. “Sono numeri che parlano da soli – ha esordito l’assessore Mar – ma che sono ancora più interessanti se analizzati nei dettagli: per noi infatti è fondamentale sapere che il 50% del pubblico è residente nel territorio comunale, il 30% viene dalla Città Metropolitana e il 20% dal Veneto o da fuori regione. Ovviamente tutto questo ha avuto delle ricadute positive anche sull’ospitalità, creando un indotto economico per la ristorazione e l’hotellerie, sia per quanto riguarda i fruitori del festival sia grazie ai suoi relatori che sono stati ospiti nei nostri alberghi e ristoranti. I plusvalori di questa iniziativa però restano il confronto e l’arricchimento che tutti possiamo trarne grazie alle molteplici iniziative messe in campo”.

Inoltre il festival ha registrato 19 milioni di visualizzazioni sui canali social (+47% di impressions sul 2022), 25mila utenti unici che hanno visitato il sito web per più di 158mila visualizzazioni, maggiori contenuti creati dagli utenti (11.456 stories, +71% rispetto al 2022), 760mila interazioni, 94% di feedback positivi degli utenti, 4.1% di engagement rate – media di mercato 1.8%. Tra le novità della nuova edizione e per costruire una proposta culturale partecipata e condivisa – è stato spiegato durante la conferenza stampa – nel 2024 nascerà il “Comitato delle Idee”, che raccoglierà nel territorio spunti, indicazioni, riflessioni, mettendole a sistema e mantenendo vivo durante tutto l’arco dell’anno il festival ideato da Marilisa Capuano per l’Associazione Futuro delle Idee, con il patrocinio e il contributo del Comune di Venezia. Un’altra novità che caratterizzerà l’edizione 2024 saranno le “Passeggiate culturali con gli artisti”: alcuni ospiti accompagneranno il pubblico tra racconti, suggestioni e contaminazioni alla scoperta dei luoghi, delle opere e del patrimonio storico-culturale cittadino coinvolto dal festival.

“La quinta edizione si è caratterizzata per gli oltre 40 eventi in un mese uniti dallo stesso tema – ha spiegato Capuano – ma come preview della nuova edizione, già a inizio 2024 ci sarà un appuntamento speciale con il regista Matteo Garrone. Inoltre la sezione ‘Viaggi in Poltrona’ condotta dal direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro, sarà ulteriormente ampliata e nuovi luoghi entreranno a far parte del palinsesto”.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

