Ferrovie, per il turismo invernale la Cina punta su alta velocità

ROMA (ITALPRESS) - In Cina è entrato in funzione un nuovo collegamento ferroviario ad alta velocità, che ha ridotto notevolmente i tempi di percorrenza da Pechino al monte Changbai nella provincia nord-orientale di Jilin, dando una spinta al crescente mercato cinese degli sport invernali e del turismo sul ghiaccio. La tratta Shenyang-Baihe della ferrovia ad alta velocità Shenyang-Jiamusi, con una velocità di progetto di 350 km orari, è entrata in servizio nei giorni scorsi. La nuova linea riduce il viaggio da Pechino alla zona dei Monti Changbai, una popolare destinazione invernale, a 4 ore e 33 minuti, con un risparmio di circa un’ora e mezza. Per soddisfare le esigenze dei turisti, i treni offrono maggiore spazio tra i sedili per ospitare ingombranti attrezzature da sci. Le carrozze sono dotate di un sistema di controllo intelligente della temperatura per ridurre al minimo il disagio causato da drastiche variazioni di temperatura tra interno ed esterno. Le stazioni lungo il percorso offrono sportelli turistici integrati per prenotazioni con un’unica fermata per l’area panoramica del Monte Changbai e tour in auto. sat/azn