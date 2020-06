FROSINONE (ITALPRESS) – Viaggio inaugurale del Frecciarossa Milano Centrale – Napoli Centrale via Frosinone/Cassino.

“E’ un traguardo storico, non solo importante, colloca Frosinone in un circuito come quello dell’alta velocità, che si caratterizza per circolare non solo in Italia ma in prospettiva in tutta Europa, un opportunità per mettere Frosinone al centro di un asse fondamentale del corridoio che parte dalla Scandinavia e arriva a Bari” ha detto Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore Generale Gruppo FS Italiane, alla stazione di Frosinone. “Oggi è una giornata molto importante. Stiamo continuando la battaglia contro il virus ma è tempo di aprire una grande battaglia comune italiana per il lavoro, per le imprese, per le famiglie, per la competitività del nostro territorio. E’ il momento della visione e della concretezza, la giornata di oggi è il nostro contributo all’Italia e alla ripresa – ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – Non solo nuove fermate per l’Alta velocità ma 18 miliardi di investimenti delle Ferrovie nella seconda regione italiana per Pil – ha aggiunto Zingaretti -. Una cosa concreta che creerà lavoro e unirà ancora di più un Paese che vogliamo subito riaccenda i suoi motori. Dietro la giornata di oggi c’è anche un’idea di Italia, che deve essere ad alta velocità nei trasporti, nel digitale, nei servizi alle persone, un’Italia più green e più inclusiva e un’Italia di una nuova sanità. Dobbiamo cominciare a sporcarci le mani per fare iniziare la ripartenza”.

(ITALPRESS).