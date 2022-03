NAPOLI (ITALPRESS) – Apertura straordinaria dalle 14 alle 20, biglietto d’ingresso a soli due euro e sconto del 10% sui menù del Caffè Bayard. E’ questa la promozione tutta al femminile che martedì 8 marzo il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa propone alle donne in occasione della giornata dedicata a loro.

Un’occasione, si legge in una nota, per trascorrere il pomeriggio o la serata in un luogo elegante, esclusivo e tranquillo, passeggiando per gli ampi viali che si affacciano sul mare del suggestivo e panoramico Golfo di Napoli. Chi lo vorrà, potrà sorseggiare un buon caffè o un aperitivo, oppure gustare prodotti della gastronomia locale usufruendo dello speciale sconto riservato alle donne per l’occasione. Senza dimenticare la possibilità di visitare uno dei siti museali più interessanti del mondo che custodisce ed espone nei suoi grandi padiglioni esemplari unici che raccontano la storia delle Ferrovie Italiane e del Paese. Informazioni e prenotazioni telefonando allo 081472003 oppure inviando una e-mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.



