MILANO (ITALPRESS) – Reputation Institute ha inserito Ferrari al quarto posto del Global RepTrak100 2020, la classifica annuale sulle 100 aziende con la migliore reputazione a livello mondiale che viene compilata dopo avere intervistato oltre 80 mila consumatori in 15 Paesi.

Sul podio le stesse tre aziende dell’edizione 2019 con Lego al 1° posto (2° nel 2019), seguita da Walt Disney (3° nel 2019) e Rolex (1° nel 2019). Ferrari e’ stata inclusa nella classifica globale per aver saputo mantenere negli ultimi tre anni un’eccellente reputazione nel suo mercato di riferimento.

La Global RepTrak100 2020 mette in evidenza come anche altre importanti aziende italiane, in particolare nel settore Food & Beverage, ma non solo, godano di un forte apprezzamento al livello mondiale: Ferrero, Lavazza, Barilla, Pirelli entrano infatti nella top 100 insieme ad Armani, icona di stile ed eleganza nel mondo.

