VENEZIA (ITALPRESS) – InspiringPR, il Festival delle Relazioni Pubbliche promosso da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) e organizzato dalla delegazione del Triveneto in collaborazione con Uniferpi Padova e Uniferpi Gorizia, si avvia verso la nona edizione e attende le candidature, entro il prossimo 10 aprile, per i suoi due premi: la VI edizione dell’InspiringPR Award e la III edizione del Premio “E’ il digitale, bellezza!”. InspiringPR premierà pertanto come da tradizione la campagna/azione di relazioni pubbliche che si sia distinta nel periodo tra il 1° maggio 2022 e il 1° aprile 2023 per la sua particolare capacità di “ispirazione”. Nelle scorse edizioni il premio è stato conferito a Conai, Lavazza, Parole O_Stili, Osservatorio Malattie Rare e al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Per partecipare alla nuova edizione di InspiringPR Award, la cui premiazione avrà luogo a Venezia, sabato 6 maggio, nell’ambito di InspiringPR 2023, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 aprile 2023, inviando le candidature via mail a award@inspiringpr.it. Possono aderire le campagne/azioni di relazioni pubbliche realizzate in Italia e all’estero da aziende, enti pubblici, organizzazioni profit e non profit, agenzie di comunicazione e liberi professionisti. La selezione delle iniziative che concorrono al Premio avviene a cura del Direttivo Ferpi Triveneto. Il regolamento completo è su inspiringpr.it/award.

Con il rinnovato supporto della famiglia di Adriana Ripandelli e di Mindshare Italia, InspiringPR conferma anche il premio studio “E’ il digitale, bellezza!”, in memoria di Adriana Ripandelli, una delle prime persone in Italia ad aver profondamente creduto nella rivoluzione digitale, investendo forza e professionalità in progetti innovativi che hanno illuminato d’ispirazione i propri settori. Il premio è rivolto agli studenti delle Università italiane (corsi di laurea triennale o magistrale nei settori Comunicazione, Relazioni Pubbliche, Marketing, Digital Media ed Economia Aziendale) ed è dedicato a un’innovativa tesi di laurea con focus specifico sulla comunicazione digitale, discussa dal 1° maggio 2022 al 1° aprile 2023. Il vincitore, che sarà premiato durante InspiringPR, si aggiudicherà un premio di 2.000 euro e uno stage post-laurea in Mindshare Italia della durata di sei mesi, con rimborso spese e ticket, da iniziare entro sei mesi dall’aggiudicazione del premio nella sede di Milano.

Nel 2022 il Premio è stato assegnato a Federica Nicolamarino, che ha conseguito la Laurea Magistrale in Economia e Management Internazionale all’UNIT di Roma, con la votazione di 110 e lode, con la tesi in Digital Marketing, “La loyalty nel digitale, strategie ed aspetti che contribuiscono a determinarla: il caso Amazon e il servizio Prime“.

