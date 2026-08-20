Fermato alla stazione degli autobus di Padova con mezzo kg di hashish, arrestato

PADOVA (ITALPRESS) – Stava andando sulla riviera veneta con un borsone contenente oltre mezzo chilo di hashish. Per questo un lavoratore stagionale è stato arrestato dalle Fiamme Gialle dopo un controllo alla stazione degli autobus di Padova.
Il giovane, mentre scendeva da un autobus proveniente dal Piemonte, è stato segnalato dal cane dell’unità cinofila antidroga. La successiva perquisizione del borsone ha permesso di rinvenire 535 grammi di hashish, suddivisi in diversi involucri.
Il giovane ha quindi riferito di aver acquistato la droga in provincia di Torino, dove sarebbe stata più economica, prima di trasferirsi nei pressi della riviera veneziana per lavorare come cameriere in un ristorante.
Alla luce della quantità di sostanza stupefacente rinvenuta, i finanzieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato.
-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-
(ITALPRESS).