Turismo, dati positivi per il Veneto. Pavanetto: “Trainano i campeggi, cresce la montagna”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Ferragosto è una buona occasione per tracciare un primo bilancio sull’andamento della stagione turistica 2026. I numeri dicono che il comparto è in salute. I più apprezzati al momento sono i campeggi che anche nella settimana dal 10 al 16 agosto raggiungono il 94,6% di occupazione al Mare e l’87,8% al Lago. Si collocano poi i comparti alberghieri di Mare (88,2%) e Lago (86,7%), seguiti dalla Montagna all’82,8%. Le Terme raggiungono un’occupazione complessiva del 70,3%, proseguendo il trend positivo, mentre le Città d’Arte si attestano al 65,4%, in linea con la fisiologica flessione di metà agosto che caratterizza le destinazioni urbane. I numeri evidenziano un primato di crescita della Montagna e una minore incidenza delle prenotazioni last minute sulle destinazioni più calde: ciò fa pensare che le temperature particolarmente elevate abbiano inciso sulle scelte dei viaggiatori. L’esito di agosto, considerando anche la componente economica, resta solido su tutti i cluster, e rappresenta l’ultimo tassello di una stagione, quella 2026, che si è aperta con numeri molto incoraggianti e in crescita rispetto al 2025”. Il vicepresidente e assessore regionale al Turismo, Lucas Pavanetto, traccia un primo bilancio della stagione turistica 2026.

“Le previsioni aggiornate ad oggi confermano buone prospettive anche per la parte finale del mese- prosegue Pavanetto- con valori di occupazione al 31 agosto molto vicini ai livelli consolidati del 2025 per Terme e campeggi del Mare, e già raggiunti per le Città d’Arte. Anche la Montagna mostra una buona tenuta, con stabilità confermata già ora per tutta la prima metà di settembre. Complessivamente i dati provvisori sull’andamento turistico in Veneto forniti dal Sistema Statistico Regionale (SISTAR) tracciano il ritratto di una stagione estiva solida, caratterizzata da una buona performance per l’inizio dell’estate 2026. Il mese di giugno si chiude infatti registrando oltre 2,6 milioni di arrivi e 9,8 milioni di presenze. A fare da vero e proprio motore della crescita è la componente internazionale, con più di 1,8 milioni di arrivi (pari a oltre il 70% del totale) e 7,1 milioni di presenze”.

I dati aggregati (dati provvisori SISTAR) del primo semestre 2026 mostrano una complessiva crescita dei flussi turistici rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un aumento degli arrivi del +0,6% e delle presenze del +1,6%, in continuità con i numeri del 2025 e più in generale con il trend di crescita tendenziale degli ultimi anni. In particolare, si evidenzia un incremento rilevante nel comprensorio Lago, seguito da Montagna e Città d’Arte, mentre si registra una sostanziale stabilità nel Mare e un calo nelle Terme. La leggera diminuzione dei flussi domestici è compensata dall’aumento di quelli internazionali, con un +1,7% di arrivi e un +3,1% di presenze, spinti soprattutto da tedeschi (+4,8%), americani (+6,4%), inglesi (+8%) e olandesi (+10,3%).

“I trend tra fine luglio e inizio agosto, osservati grazie all’Osservatorio del Turismo Regionale Federato del Veneto e ai dati di ospitalità HBenchmark in sinergia con Federalberghi Veneto e Faita Veneto– aggiunge il Vicepresidente-, tracciano una classifica guidata dal Mare con livelli di occupazione sopra l’85% negli alberghi, mentre i campeggi partono già oltre il 92% a inizio agosto. Bene anche il Lago, all’87,8% nel comparto alberghiero e intorno all’88% in quello open air. La Montagna mostra un trend in crescita, dal 70% di fine luglio al 75% della prima settimana di agosto, così come le Terme, in costante ascesa dal 52% al 58% nello stesso arco temporale. Le Città d’Arte si mantengono su un’occupazione stabile intorno al 70% su entrambe le settimane”.

Per quanto riguarda i dati sui voli verso Venezia nei mesi di luglio-agosto 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono gli Stati Uniti a guidare la classifica delle prenotazioni con un +14,2%, seguiti da Spagna e Italia. Di particolare rilievo anche la crescita delle prenotazioni dalla Cina, pari al +59,8% rispetto al 2025, possibile conseguenza dell’avvio a luglio 2026 del nuovo collegamento diretto Pechino-Venezia.

In tema di spesa dei visitatori in Veneto i dati di luglio forniti da Mastercard sulla spesa percentuale (che misura il peso economico di ogni destinazione sull’ammontare totale regionale) vedono in testa alla classifica il Lago di Garda, che pesa per il 18% del transato regionale, seguito da Venezia con circa il 14%. Completano la top 5 Jesolo con il 12%, Verona con il 10% e Treviso con circa l’8,5%.

“Si tratta di un quadro che conferma i principali motori economici di questa stagione estiva– suggerisce Pavanetto-, intercettando cluster diversificati e un paniere di spesa composito. Il mercato internazionale pesa per il 61% sul totale della spesa, mentre quello domestico per il 39%. La spesa di turisti ed escursionisti in Veneto nel mese di luglio è cresciuta del 23% rispetto a quella di giugno e del 6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un trend che conferma come il cuore della stagione estiva stia trainando con forza anche la spesa dei visitatori, non solo i flussi”.

Infine, secondo le analisi del sentiment e della reputazione online (Data Appeal Mabrian) delle destinazioni venete nel periodo tra inizio luglio e inizio agosto 2026 mostrano un buon livello di soddisfazione, pari ad una media regionale di 86,3/100, in lieve aumento tendenziale su tutti i cluster regionali, dimostrando un’offerta turistica complessivamente solida e apprezzata.

“I visitatori– conclude il Vicepresidente- mostrano di prediligere le attrazioni legate al patrimonio storico e ai contesti naturalistici, quali castelli, parchi, laghi e paesaggi. Molto apprezzati anche ristorazione, enogastronomia tipica, posizione delle strutture, ospitalità e competenza del personale. Qualche margine di miglioramento emerge invece su aspetti legati al sovraffollamento delle località più note e, in generale, a servizi come connessione WiFi, accessibilità e costi”.

-Foto Regione Veneto-

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