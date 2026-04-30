Fedriga “Dal 4 maggio attivo il canale WhatsApp della Regione Friuli Venezia Giulia”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Il prossimo 4 maggio prende avvio il canale WhatsApp della Regione Friuli Venezia Giulia: uno strumento istituzionale al servizio dei cittadini con tante informazioni di pubblica utilità, ideato, sviluppato e gestito dal nostro Ufficio stampa e comunicazione”. Lo annuncia il governatore Massimiliano Fedriga.

“Con WhatsApp – ricorda Fedriga – si integra la suite dei canali di comunicazione istituzionale che vede la Regione già attiva su Facebook, Instagram, X, LinkedIn e YouTube. La messaggistica istantanea si arricchisce così di un’opzione molto importante su temi come contributi, concorsi, misure per il lavoro e la famiglia, ma anche su questioni urgenti quali allerte meteo e calamità. È un’opportunità in più per la crescita della nostra comunità nel segno della coesione e della libertà, che si alimentano con la disponibilità di informazioni in tempo reale”.

Il governatore evidenzia inoltre “il forte impegno della Regione Friuli Venezia Giulia nello sviluppo della comunicazione social quale strumento primario di relazione con i cittadini”. In totale i follower della Regione, a fine 2025, ammontavano a 227.280 (+65% sul biennio), con visualizzazioni sui dodici mesi che hanno sfiorato i 7 milioni su Instagram e i 63 milioni su Facebook. Sempre nel 2025 – secondo l’analisi condotta da Liberi Network, realtà attiva nel monitoraggio e nello studio della comunicazione politica e istituzionale sui social media – la pagina Facebook della Regione Friuli Venezia Giulia si è classificata al primo posto nazionale per crescita dei follower, con un aumento del +23%. La Regione ha inoltre ottenuto il gradino più alto del podio in Italia quanto a performance complessiva (comprensiva pertanto di engagement) sui canali Facebook e Instagram, con una crescita pari al +87%. Considerevole inoltre l’incremento registrato nel biennio su LinkedIn, il meno generalista dei canali, che ha totalizzato un +104%.

“I nostri social – sintetizza Fedriga – puntano non solo a informare, ma a coinvolgere la comunità, favorendo il dialogo e il confronto, a rafforzare la reputazione istituzionale, grazie a messaggi affidabili e chiari, e a promuovere l’identità territoriale, con particolare attenzione al sociale e all’innovazione, tratto qualificante e distintivo del Friuli Venezia Giulia”.

Sul più ampio versante delle attività di comunicazione dell’Amministrazione regionale, il 2025 ha visto realizzati 115 eventi, 232 produzioni video e 225 progetti grafici. Le visite al sito istituzionale sono state invece 12,6 milioni. Parte integrante di questo sistema sono i 3.711 lanci di ARC (Agenzia Regione Cronache), spina dorsale dell’attività informativa dell’Amministrazione regionale, e i 22.657 interventi URP.

– Foto ufficio stampa FVG –

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