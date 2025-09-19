ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – “Come vedrete in questo concerto ho preparato delle strofe inedite, ho riscritto alcune cose. Tutto quello che vedrete qui ha un significato particolare per me. E anche su questo brano che sto per fare avevo scritto una cosa, si chiama ‘Tutto il Contrario’. Per prepararmi per il concerto, anche settimana fa ho pubblicato un testo che riguardava proprio questa canzone ed è successo un putiferio”. Così Fedez nel corso del suo concerto all’Unipol Forum di Assago torna a parlare della sua dichiarazione su Jannik Sinner (“l’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”) che ha scatenato le reazioni del mondo sportivo e politico.

“Io avevo scritto due righe per chiarire la situazione, poi ho pensato che la cosa più giusta, anche un po’ più imbarazzante, molto più imbarazzante che potevo fare era parlarne a viso aperto con voi e non farlo da dietro uno schermo. E credo sia la cosa più giusta. Credo che se una rima non viene capita l’errore è di chi ha scritto quella rima, quindi mi assumo tutte le responsabilità e non voglio scappare da questa cosa, assolutamente. Ci tengo a spiegare il ragionamento che c’era dietro questa rima, che ovviamente non si capiva, mi rendo perfettamente conto non si capisse. ‘Tutto il Contrario’ è un brano dove io prendo delle tesi e le porto all’esasperazione. Nel brano originale dico, sono convinto, sono d’accordo con Dell’Utri, la mafia non esiste e ovviamente io non sono d’accordo con Dell’Utri e portare all’esasperazione dei concetti” spiega Fedez.

“E in questo caso quello che avevo l’impressione di fare, mi è riuscito malissimo, era di prendere e utilizzare la stessa lente, lo stesso paradosso che viene utilizzato per degli atleti italiani che nascono, vivono in Italia e che molto spesso non vengono considerati dei veri italiani perché hanno il colore di una pelle diversa dalla nostra, e applicarlo sul più grande sportivo vivente in Italia. Non ci sono riuscito e l’unica cosa che posso fare davanti a voi è chiedere scusa” afferma il rapper milanese.

IL VIDEO DELLE PAROLE DI FEDEZ

