Federico Sannella è il nuovo presidente di AssoBirra

ROMA (ITALPRESS) – Federico Sannella (Birra Peroni) è il nuovo Presidente di AssoBirra, l’Associazione dei Birrai e dei Maltatori. Insieme a lui l’Assemblea di AssoBirra, riunitasi a Roma, ha eletto all’unanimità i tre Vice Presidenti: Paolo Merlin (Heineken Italia), Giuseppe Micucci (Birra Castello) e Serena Savoca (Carlsberg Italia). Claudia Buzio (AB InBev) è Advisor del Presidente per la coesione associativa. Federico Sannella succede ad Alfredo Pratolongo (Heineken Italia), che rimane nel ruolo di Past President negli Organi dell’Associazione, di cui il Direttore Generale è Andrea Bagnolini. Nato a Roma, Federico Sannella dal 2007 è Direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di Birra Peroni S.r.l, parte del Gruppo Asahi Europe & International. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel passato in British American Tobacco Italia e Philips Lighting tra Roma e Parigi, dove ha vissuto molti anni.

Presidente della Sezione Alimentare di Unindustria e Delegato ESG della stessa Associazione, è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Agro Camera della Camera di Commercio di Roma. Dal 2023 è docente di Comunicazione Organizzativa e Responsabilità Sociale d’Impresa presso la LUMSA di Roma. Nato a Borgomanero (NO), Paolo Merlin è Public Affairs Manager di Heineken Italia, vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore Ho.Re.Ca. e nell’industria birraria, con competenze consolidate in ambito vendite, comunicazione, relazioni istituzionali e general management. Dopo alcuni anni di esperienza in Svizzera, nel 2002 entra nel team commerciale di Partesa, successivamente approda in Heineken nel team Corporate Affairs, dove si è occupato di comunicazione esterna e digital, con responsabilità su Birra Moretti e Università della Birra. Dal 2017 è Direttore della Fondazione Birra Moretti.

Nato a Como, Giuseppe Micucci è attualmente nella Direzione strategica commerciale e marketing di Birra Castello, vantando un percorso in società multinazionali del Gruppo Danone e in SAB Miller. Entra in Birra Peroni nel 2003 nel ruolo di Direttore Commerciale e Distribuzione, entrando nel CdA di Doreca. Successivamente diventa Direttore Generale di Birra Castello e a seguire Senior Advisor in Birra Forst. Svolge anche attività di consulenza strategica alle imprese di medie dimensioni per la messa a punto di piani industriali e riorganizzazione manageriale. Nata a Roma, Serena Savoca è Marketing & Corporate Affairs Director di Carlsberg Italia, vantando oltre 15 anni di esperienza nel marketing e nella comunicazione aziendale. Ha una solida esperienza nel settore, maturata in ruoli di crescente responsabilità in ambito brand management, comunicazione integrata, sostenibilità e relazioni istituzionali. Ha inoltre una solida esperienza in ambito associativo, che la vede parte attiva anche in Assolombarda, dove dal 2024 partecipa in qualità di Consigliera nel Gruppo Alimentazione, e in Confindustria Varese, come parte attiva del Consiglio del Gruppo Merceologico “Alimentari e Bevande” dal 2023.

– foto ufficio stampa Assobirra –

