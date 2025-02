Favorivano immigrazione clandestina, 36 arresti in Campania

SALERNO (ITALPRESS) - I Carabinieri per la Tutela del Lavoro, e la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito, nelle province di Salerno, Napoli e Caserta, una misura cautelare agli arresti domiciliari per 36 persone. Sono indagate per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio. Contestualmente si sta procedendo per un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro ritenute provento dell'attività illecita.