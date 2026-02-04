Favi “Primo Piano Europa una fonte attendibile in tempi difficili”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Italpress è "una nuova parte d'Italia più presente in Europa e questo già è un messaggio importantissimo. E' una fonte di informazione attendibile che può trasmettere un messaggio più diretto e immediato. Abbiamo bisogno di questo per ristabilire assolutamente la fiducia nelle istituzioni europee, in questi momenti di preoccupazione per tutti, per l'incertezza che la situazione geopolitica comporta". Lo afferma Federica Favi, ambasciatore d'Italia a Bruxelles, a margine della presentazione di Primo Piano Europa, nuovo format tv dell'agenzia di stampa Italpress, che si è svolta proprio presso l’ambasciata italiana. xf4/sat/mca2