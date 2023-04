ROMA (ITALPRESS) – Dopo i primi due round corsi in Australia e Indonesia, il Campionato Mondiale Fim Superbike arriva in Europa per il terzo appuntamento stagionale, il primo dell’anno per la WorldSSP300. Nei campionati WorldSBK e WorldSSP Pirelli conferma le soluzioni già utilizzate nel 2022 con qualche aggiunta per effettuare dei confronti diretti tra opzioni alternative. Per quanto riguarda i piloti del WorldSSP300, fino allo scorso anno avevano a disposizione un set in mescola SC1 sia anteriore che posteriore per tutta la stagione, mentre a partire da quest’anno il pneumatico posteriore di riferimento sarà la SC2, sia per garantire prestazioni migliori anche sui tracciati più freddi sia per permettere anche ai piloti più giovani di iniziare a comprendere meglio la differenza tra le mescole della gamma Pirelli. Ad Assen, quindi, sarà presente la soluzione più dura, ovvero la SC2. “Con Assen il Campionato entra nel vivo: arriviamo in Europa e prendono il via anche WorldSSP300 e Yamaha R3 bLU cRU European Cup – ha detto Giorgio Barbier, direttore racing moto Pirelli – Rispetto allo 2022, in cui è stato sempre utilizzato in ogni gara un set di SC1 anteriore e posteriore, quest’anno i piloti della 300 inizieranno la stagione con mescola SC2 posteriore così da far fronte ad eventuali problematiche, in termini di cold tearing, riscontrate nelle prime gare europee di primavera, tipicamente più fredde soprattutto nei turni di prima mattina”. “Essendo la SC2 più protetta rispetto alla SC1, questa scelta dovrebbe essere risolutiva. Contiamo poi di proseguire la stagione sempre con SC2 posteriore ma, soprattutto nelle gare più calde, non escludiamo un possibile ritorno alla SC1 qualora la SC2 non dovesse generare un livello di grip adeguato. Il lavoro nel WorldSBK e WorldSSP è invece focalizzato su due confronti diretti. In Superbike vogliamo vedere tra SCX di gamma e SCX di sviluppo B0800 quale verrà più apprezzata dai piloti; in Supersport si tratta di un raffronto tra misure, quella standard 120/70 e la 125/70 che è già usata dai fratelli maggiori del WorldSBK. L’obiettivo, in caso di riscontro positivo, è quello di far adottare anche alla Supersport la misura anteriore della classe regina. Come sempre, queste verifiche non si esauriranno con Assen – ha concluso Barbier – ma proseguiranno anche nei round a seguire in modo da raccogliere elementi sufficienti ad una accurata valutazione”.

