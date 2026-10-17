FAO premia Yin Yuzhen, pioniera cinese della lotta alla desertificazione

La cinese Yin Yuzhen, pioniera nella lotta alla desertificazione, è stata inserita tra le 100 eroine della FAO. "La signora Yin dimostra che l'impossibile è possibile", ha dichiarato Ronald Sakolsky, insegnante statunitense in pensione che ha finanziato il suo lavoro di rimboschimento. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)