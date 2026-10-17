Home Video News Xinhua FAO premia Yin Yuzhen, pioniera cinese della lotta alla desertificazione
FAO premia Yin Yuzhen, pioniera cinese della lotta alla desertificazione
La cinese Yin Yuzhen, pioniera nella lotta alla desertificazione, è stata inserita tra le 100 eroine della FAO. "La signora Yin dimostra che l'impossibile è possibile", ha dichiarato Ronald Sakolsky, insegnante statunitense in pensione che ha finanziato il suo lavoro di rimboschimento. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)