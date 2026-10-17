Cina: diplomatici stranieri elogiano la lotta alla desertificazione

Nel Ningxia, dei diplomatici provenienti da tutto il mondo hanno scoperto come la Cina abbia trasformato i deserti da una minaccia in una risorsa attraverso la tecnica di fissaggio a scacchiera con paglia e la realizzazione di impianti fotovoltaici. Circondato dai deserti su tre lati, il Ningxia è impegnato da decenni nella lotta alla desertificazione. Questi sforzi hanno trasformato la regione, un tempo minacciata dall'avanzata delle sabbie, in un modello di ripristino ecologico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)