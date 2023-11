Fano (Lucart) “In crescita grazie a investimenti nella sostenibilità”

MILANO (ITALPRESS) - Per Lucart "è un anno particolarmente buono, con fatturato in crescita nel 2023 a quasi 800 milioni di euro. Questo grazie a una domanda forte del nostro settore e a quello che la nostra azienda ha fatto negli anni, cioè investire in particolare in prodotti di carta riciclata. Investire nella sostenibilità permette di navigare anche in mari in tempesta". Lo ha detto Andrea Fano, Chief Financial Officer di Lucart, ospite di Focus Esg, format tv dell'agenzia Italpress condotto da Marco Marelli. fsc/gsl