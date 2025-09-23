“Familia” di Contabile rappresenterà l’Italia alla 98° edizione degli Oscar

ROMA (ITALPRESS) – “Familia” di Francesco Costabile rappresenterà l’Italia alla 98° edizione degli Oscar, nella selezione per la categoria International Feature Film Award. A sceglierlo è stato il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscars, istituito dall’ANICA su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunito davanti a un notaio e composto da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo, Vito Sinopoli.

“Familia” concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota 16 dicembre 2025. L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 22 gennaio 2026, mentre la cerimonia di consegna degli Oscars si terrà a Los Angeles il 15 marzo 2026.

