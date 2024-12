FIRENZE (ITALPRESS) – Una famiglia, formata da due adulti e un bambino, è stata trovata morta in una casa a San Felice a Ema, frazione alla periferia di Firenze. Tra le ipotesi è che siano stati intossicati dal monossido di carbonio. Nella casa è stato trovato anche un altro bambino che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza anche l’area.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).