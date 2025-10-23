Falsificava banconote, arrestato un 17enne nel Torinese

TORINO (ITALPRESS) – Lo scorso 16 ottobre a Strambino, in provincia di Torino, i carabinieri hanno arrestato un diciassettenne che, durante un controllo di routine, è stato trovato in possesso di diverse banconote false. I militari dell’Arma hanno sequestrato un plico contenente un centinaio di fogli, sui quali erano stampate fronte-retro due banconote da 20 euro (per un totale di 200 banconote false), due veline argentate trasparenti contenenti un centinaio di finestrelle con il ritratto della dea Europa da ritagliare e apporre sulle banconote, alcune banconote false, una taglierina di precisione corredata da righello, binario per il taglio, pennarelli e altri strumenti per la falsificazione, oltre a un conio costruito “ad arte” per ritagliare e modificare la carta filigranata. Il 17 enne è stato arrestato per il reato di “falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato di monete falsificate” e sottoposto agli arresti domiciliari.

– foto ufficio stampa Carabinieri Torino –

(ITALPRESS).