Fabio Fazio torna in Rai per una sera, sarà giudice a “Tale e Quale Show”

ROMA (ITALPRESS) – Fabio Fazio torna in Rai per una sera. Mercoledì 23 settembre sarà il quarto giudice della giuria di “Tale e Quale show”, il programma di Carlo Conti che torna con la 16′ edizione. “Fabio è un amico. È la dimostrazione dellla stima e dell’affetto tra noi che facciamo questo mestiere. L’idea mi è venuta in montagna, forse sarà stata l’arietta fresca”.

“Fazio è un professionista, nessuna remora dell’azienda anzi ci fa piacere accoglierlo a “Tale e Quale show”. Poi lui ha fatto l’imitatore all’inizio della sua carriera, è nel mood del programma” è il commento del direttore dell’ Intrattenimento Prima Time Williams Di Liberatore.

Alla domanda se, in una delle puntate, potrebbe avere l’amico Amadeus al tavolo della giuria, Conti ha risposto: “Chissà, è un mio grandissimo amico”. Anche su questa possibilità Di Liberatore ha dichiarato la totale disponibilità della Rai.

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