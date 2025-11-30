LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Uno strepitoso Max Verstappen trionfa nel Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, e tiene aperta la lotta per il titolo iridato fino all’ultima gara stagionale, in programma ad Abu Dhabi la prossima settimana. L’olandese, scattato dalla terza casella, si impone davanti alla McLaren di Oscar Piastri e alla sorprendente Williams di Carlos Sainz. Solo quarto il leader del Mondiale Lando Norris che, dunque, non riesce a concretizzare il match point per chiudere definitivamente i giochi in chiave iridata.

Adesso il britannico ha solo 12 punti di vantaggio su Verstappen e 16 sul compagno di squadra australiano. Buon quinto posto per di Andrea Kimi Antonelli, anche se ha commesso un errore nel finale, lasciando il quarto posto a Norris. L’italiano chiude davanti al suo compagno di scuderia Mercedes George Russell.

La Ferrari non va oltre un ottavo posto con Charles Leclerc; mentre Lewis Hamilton, partito diciottesimo, rimonta fino alla dodicesima posizione. Entrano in zona punti Fernando Alonso (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls) e Yuki Tsunoda (Red Bull). Domenica prossima ci sarà il gran finale ad Abu Dhabi, dove si assegnerà il titolo Mondiale piloti.

LE DICHIARAZIONI

“E’ stata una gara incredibile. Abbiamo preso la decisione giusta rientrando ai box con la safety car. Sono felicissimo di vincere qui, restiamo in gara fino alla fine. Il passo è stato una sorpresa, una gara forte in un weekend in cui abbiamo fatto fatica. Dopo il pit-stop sapevo di avere un certo vantaggio, ma dovevo tenere d’occhio le gomme perché qui l’usura è pesante. Il titolo iridato? Adesso è tutto possibile, non mi preoccupo troppo”. Lo ha detto Max Verstappen dopo il trionfo odierno.

“Ho fatto la gara migliore che potevo, ma abbiamo sbagliato qualcosa. Oggi non era destino, non potevo vincere. Credo che con il senno di poi sia evidente cosa dovessimo fare, ma ora ne discuteremo con il team. Non tutto è negativo, il weekend è stato ottimo e ho avuto un ottimo passo. È dura, però, da mandare giù”. Così Oscar Piastri.

“Sono felicissimo e fiero di tutto il team per quello che abbiamo fatto oggi. Pensavamo che questo sarebbe stato il weekend più difficile dell’anno, invece abbiamo portato a casa un podio. Il passo lo abbiamo azzeccato perfettamente, così come la partenza e la gestione della gara. Non potrei essere più fiero. Abbiamo fatto tutto alla perfezione, sfruttando le opportunità avute”. Così Carlos Sainz.

“La macchina andava bene. Avevamo fiducia che il team prendesse la decisione giusta, ma alla fine non rientrare subito ai box è stato un azzardo ed è chiaro. Non è stata la miglior giornata possibile, ma è la vita. Dobbiamo esaminare delle cose, non si possono sempre azzeccare le scelte. Sappiamo già perché non abbiamo preso la decisione giusta, dobbiamo solo continuare a lavorare come sempre”. Queste parole di Lando Norris.

ORDINE D’ARRIVO

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1h24’38″241 alla media di 218.776 km/h

2. Oscar Piastri (AUS) McLaren +7″955

3. Carlos Sainz (ESP) Williams +22″665

4. Lando Norris (GBR) McLaren +23″315

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes +28″317

6. George Russell (GBR) Mercedes +48″599

7. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +54″045

8. Charles Leclerc (MON) Ferrari +56″785

9. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls +60″973

10. Yuki Tsunoda (JPN) Red Bull +61″770

CLASSIFICA PILOTI

1. Lando Norris (Gbr) McLaren 408 punti

2. Max Verstappen (Ned) Red Bull 396

3. Oscar Piastri (Aus) McLaren 392

4. George Russell (Gbr) Mercedes 309

5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 230

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 152

7. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 150

8. Alexander Albon (Tha) Williams 73

9. Carlos Sainz (Esp) Williams 64

10. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 51

11. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber 49

12. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 48

13. Oliver Bearman (Gbr) Haas 41

14. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 38

15. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 33

16. Lance Stroll (Can) Aston Martin 32

17. Esteban Ocon (Fra) Haas 32

18. Pierre Gasly (Fra) Alpine 22

19. Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber 19

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1. McLaren 800 punti

2. Mercedes 459

3. Red Bull 426

4. Ferrari 382

5. Williams 137

6. Racing Bulls 92

7. Aston Martin 80

8. Haas 73

9. Kick Sauber 68

10. Alpine 22

