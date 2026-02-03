F-35 statunitense abbatte un drone iraniano che si era avvicinato alla portaerei Lincoln

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Un drone iraniano Shahed-139 che stava volando in direzione della portaerei USS Abraham Lincoln è stato abbattuto da un caccia statunitense F-35. Lo scrive su X il giornalista della tv pubblica israeliana Kan Amichai Stein. La portaerei USS Abraham Lincoln è arrivata nei giorni scorsi nelle acque del Medio Oriente in previsione di un possibile attacco americano all’Iran.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

