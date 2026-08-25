Extraprofitti, Lupi “Deve esserci una strada europea”

RIMINI (ITALPRESS) - "La strada che il ministro Giorgetti aveva intrapreso per quanto riguarda il cosiddetto tema degli extraprofitti è e deve essere una strada europea. L'Europa l'ha già fatto, l'ha fatto nel 2022 e nel 2023, ma anche e semplicemente per un problema di concorrenza rispetto ai soggetti economici". Così il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini. xb1/ads/mca2