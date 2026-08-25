Banche, Salvini “Soldi non vanno estorti ma chiesti con il dialogo”

RIMINI (ITALPRESS) – “Nessuno scontro. I soldi non vanno estorti, vanno chiesti con un dialogo, con il confronto e con delle riunioni a chi i soldi li sta guadagnando durante un periodo complicato per molti. I numeri dicono che dal 2022 al 2025 le banche italiane hanno fatto 160 miliardi di euro di utili. Sono contento per loro, se una piccola parte di questi utili tornerà nelle tasche degli italiani sarò ancora più contento”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini. xi5/ads/azn